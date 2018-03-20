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Победителям международных олимпиад выплатят в Подмосковье до 500 тыс. рублей
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Победителям международных олимпиад выплатят в Подмосковье до 500 тыс. рублей 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье победителям и призерам международных олимпиад выплатят денежные премии до 500 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
По решению губернатора Московской области впервые в Подмосковье школьникам-победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, награжденным золотой, серебряной или бронзовой медалями будут выплачиваться вознаграждения.
«Победителям выплатят по 500 тысяч рублей, серебряным призерам — по 300 тысяч рублей, бронзовым призерам — по 200 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства Московской области», — сообщила министр образования региона Марина Захарова.
Такая поддержка одаренных и талантливых ребят Подмосковья станет хорошим стимулом для их дальнейших побед на международном уровне, добавила она.
В материале напоминается, что в 2017 году ученик 11 класса гимназии № 1 из города Жуковский Даниил Долгов завоевал золотую медаль на XI Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая проходила на Пхукете в Тайланде.
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