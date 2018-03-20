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Проект «Земля талантов» открывает серию отборочных туров
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Проект «Земля талантов» открывает серию отборочных туров 

Свободная пресса 4 часа назад
Организаторы детского и юношеского конкурса «Земля талантов» определились с датами, во время которых состоятся региональные отборочные смотры. Первыми в марте с.г. юных талантов будут принимать Центральный и Северо-Западный округа. В апреле пройдут туры на Урале и в Поволжье. Сибирь и Дальний Восток примут конкурсантов в мае. Завершатся отборочные туры в июне на Северном Кавказе и в Южном Федеральном округе.
— Мы уже на старте. Приглашаем вас, дорогие таланты и талантики, на наши отборочные туры! В марте пройдут смотры в городах: Подольск, Старый Оскол, Сыктывкар, — написала на страничке конкурса в Вконтакте руководитель проекта «Земля талантов» Надежда Воронцова.
Она также напомнила всем, что начался приём видеономеров на электронный адрес zt-special@mail.ru Такой вид связи с Оргкомитетом подойдёт тем конкурсантам, кто по уважительным причинам не сможет добраться до города в своём регионе, в котором пройдёт отборочный тур, а также всем остальным желающим из других регионов, чей край или область не попали в список мест, где пройдут отборочные смотры.
— Главное чётко соблюсти все условия действующего Положения, — сказала Надежда Воронцова.
Напомним, что конкурс «Земля талантов» в этом году открыл свой пятый юбилейный сезон. Один из главных бюджетных творческих смотров для детей и юношества, будет проведён под темой «Я, ты, он, она вместе — целая страна» и посвящён вековому юбилею комсомольской организации. По мнению членов Оргкомитета, эта тема даёт богатый выбор для творческих номеров. По завершению отборочных туров, будет оглашён список финалистов конкурса. Финал пройдёт в сентябре в ОК «Снегири» Управделами Президента РФ.
Справка «СП»:
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» является одним из самых масштабных бюджетных смотров для детей и юношества. Организаторы ищут юных артистов во всех федеральных округах РФ. Самых талантливых приглашают на финальные мероприятия в Москву, где они имеют возможность выступить на большой сцене перед профессиональным жюри, получить богатейший опыт общения с конкурсантами из других областей России, а также пообщаться с известными мастерами культуры и искусств, которые курируют конкурс.
Реализация проекта осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также постоянную поддержку смотру оказывают Коммунистическая партия РФ и Ленинский комсомол.
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