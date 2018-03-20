Как скачать видео с Youtube на Android: обходимся без программ

Не так давно мы рассказывали о лучших мобильных приложениях, позволяющих с легкостью скачивать видео с YouTube на Android-смартфоны. Сегодня поговорим о темной стороне вопроса, а именно, о том, что делать, если приложения не справляются.

Google , как владелец одновременно и YouTube, и Android, активно борется с «качалками». Причины тому прозаические — компании невыгодно терять доход от просмотров видео, особенно среди «мобильных» пользователей, которые не столь активно пользуются блокировщиками рекламы.

Поэтому советы по загрузке видео с YouTube на смартфон, которыми пестрит Интернет, предлагая то одно приложение, то другое, довольно быстро теряют актуальность. Мобильные «качалки», еще вчера находившиеся в топе Google Play, пропадают оттуда так же быстро, как и появляются.

В качестве альтернативы, напомним об одном методе скачивания видео с YouTube, который работает практически всегда и на любых устройствах, а именно — об онлайн-сервисах для загрузки видео.

Подготовка к скачиванию: достаем ссылку

Основной принцип работы всех онлайн-сервисов для скачивания видео с YouTube заключается в перехвате прямой ссылки на его проигрывание. Именно здесь пользователей Android подстерегает проблема: хитрый Google при попытке проигрывания видео любыми способами попытается открыть его во встроенном приложении YouTube, откуда перехватить ничего нельзя.

Поэтому перед тем, как приступать к работе с любым онлайн-сервисом, нужно выполнить небольшую подготовительную процедуру: Открываем понравившееся видео в официальном приложении YouTube. Нажимаем на иконку «Поделиться» под видео и выбираем «Копировать ссылку». В буфер обмена скопируется сокращенная ссылка вида youtu.be/9G1NUdFm_Y8.

Берем любой мобильный браузер (например, встроенный Chrome), вставляем короткую ссылку в адресную строку и переходим по ней. В результате в адресной строке сформируется полная ссылка на страницу видео, по которой уже можно попытаться его скачать. Она имеет вид www. m.youtube.com/watch?v=9G1NUdFm_Y8. Все дальнейшие манипуляции заключаются в том, чтобы передать полную ссылку онлайн-сервису для перехвата проигрывания. Ниже приведены несколько способов, как удобно сделать это на мобильном устройстве.

SaveFromNet

SaveFromNet — один из cтарейших онлайн-сервисов для загрузки разнообразного медиаконтента с YouTube и целого ряда других сайтов. Он позволяет загружать видео в нескольких различных форматах (MP4, 3GP, WEBM). Сайт имеет мобильную версию и, что немаловажно, русский интерфейс.

Для быстрого скачивания видео через SaveFromNet на смартфон нужно выполнить следующее: В открытую в мобильном браузере ссылку перед youtube.com добавляем две буквы «ss». Получается ссылка вида m.ssyoutube.com/watch?v=9G1NUdFm_Y8. Переходим по ней. Открывается страница сервиса SaveFromNet, уже готовая к загрузке нашего видео. Выбираем нужный формат и нажимаем «Скачать». Подтверждаем загрузку через менеджер закачек Chrome, и видеоролик будет сохранен на мобильном устройстве. VDYoutube

VDYoutube — многофункциональный зарубежный онлайн-сервис для загрузки видео с YouTube, отличающийся разнообразием опций скачивания. Сервис дает возможность скачать понравившийся видеоролик в разных форматах (MP4, WEBM, 3GP), качестве (от 144р до 720р), размере, а также выгрузить из видео аудиодорожку в формате MP3 или M4A.

Принцип работы с VDYoutube на Android-смартфоне примерно тот же самый: Добавляем в ссылку в мобильном браузере перед youtube.com две буквы «vd» и переходим по получившейся ссылке вида m.vdyoutube.com/watch?v=9G1NUdFm_Y8. Открывается страница VDYoutube с длинным списком опций загрузки указанного ролика. Выбираем в таблице тот, который нам наиболее по вкусу, и нажимаем «Download». Видео будет скачано в фоновом режиме. 9xBuddy

9xBuddy — еще один популярный западный сервис для скачивания видео с YouTube, доступный «по двум буквам». При помощи сайта можно скачать как видео в форматах MP4, WEBM и 3GP, так и аудиодорожку из него, а также встроенные субтитры в формате SRT. Доступна возможность загрузки в качестве до 1080р включительно. У сайта также есть оригинальная опция «Banned From Youtube»: даже если вам официально запрещен доступ к сайту, вы все равно можете скачать видео от имени аккаунта самого сайта.

Для скачивания при помощи 9xBuddy выполняем уже знакомые действия: В ссылку в мобильном браузере добавляем префикс «9x», чтобы получилась ссылка вида m.9хyoutube.com/watch?v=9G1NUdFm_Y8. Переходим по ней на сайт 9xBuddy.

На открывшейся странице листаем список вариантов скачивания, выбираем понравившийся и нажимаем на кнопку «Download Now». Отобразится страница с видеороликом. Для скачивания нажимаем на стрелку в правом нижнем углу и подтверждаем загрузку. Как видите, скачать видео с Youtube на Android можно и без сторонних программ. Отличительная особенность данного способа — быстрота доступа к скачиванию без необходимости предварительно открывать сайт для загрузки и копировать туда ссылку на видеоролик. Кроме того, в отличие от мобильных приложений, данный способ универсален и подходит как для мобильных устройств, так и для стационарных ПК.

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