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В Кургане прошли соревнования по зимнему картингу «Русская зима»
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В Кургане прошли соревнования по зимнему картингу «Русская зима» 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В минувшую субботу, 17 марта, на территории Курган-парка в микрорайоне Заозерный прошли первые зимние гонки на картингах. В состязаниях приняли участия спортсмены разного возраста из Курганской, Тюменской и Челябинской областей. Самому молодому гонщику едва исполнилось 10 лет. Воспитанники Секции Картинга ДДЮТ города Кургана показали высокое мастерство и, несмотря на свой молодой возраст, профессионализм. В схватке на трассе с курганцами сошлись спортсмены из секции Шадринской малогабаритной техники и Команда прокатников «Sokol Racing» из города Ялуторовск. По итогам заездов, победителями в классе «Национальный» в числе лучших Валерий Сосновский из Половинного, Павел Васильев из Тюмени и Денис Байтингер из Кургана.
В «Национальном юниоре» призерами стали Никита Жильцов и Лев Лыжин из Кургана, а замкнул тройку лидеров Артем Томилов из Копейска.
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