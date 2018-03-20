Определены победители первого этапа олимпиады «Нижегородские умницы и умники»

Определены победители первого этапа олимпиады «Нижегородские умницы и умники»В Нижегородской области подвели итоги первого этапа региональной телевизионной олимпиады «Нижегородские умницы и умники».

27 десятиклассников стали победителями первого этапа. Первое место заняла десятиклассница гимназии № 2 Нижнего Новгорода Александра Якушева. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайтах министерства образования , науки и молодёжной политики и ННГУ имени Лобачевского.

По мнению председателя жюри олимпиады, заместителя директора Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского Ирины Абрамовой , «авторы эссе продемонстрировали не только достаточно высокую эрудицию, но и подлинную заинтересованность в истории и культуре Нижегородского края, осведомленность в вопросах, касающихся архитектуры Нижнего Новгорода, биографии писателей, чей жизненный путь был с ним связан».

Второй этап олимпиады пройдет 11 апреля. Участники будут соревноваться в устном эрудиционном состязании. По итогам второго этапа 9 лучших ребят попадут в финал.

Напомним, первый этап региональной телевизионной олимпиады школьников «Нижегородские умницы и умники» состоялся 28 февраля. Участниками этапа стали 404 обучающихся 10-х классов нижегородских школ 24 муниципалитетов и городских округов региона.