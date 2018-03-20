Украинский футболист пытается прорваться на ЧМ-2018 в Россию, сменив гражданство

В текущем году игрок «Ягеллонии» из города Белосток Тарас Романчук получил польский паспорт, а вместе с ним возможность выступать за сборную Польши. В том числе, на предстоящем Чемпионате мира, который состоится летом в России.

26-летний опорный полузащитник уже получил вызов в «кадру» на товарищеские игры против команд Нигерии и Южной Кореи. И воспринял этот факт с большим воодушевлением. Тем паче, что по этому поводу, как сообщает пресса, ему звонил лично руководитель Польского футбольного союза легендарный Збигнев Бонек

Заинтересованность сборной Польши в Романчуке можно понять, его амплуа — одно из самых дефицитных и востребованных в футболе. Сыграв почти 100 матчей в элитном польском дивизионе, бывший украинец отлично себя зарекомендовал. Заминка была лишь в гражданстве, и теперь она устранена.

Тарас Романчук считает себя поляком по линии матери, точнее, бабушки. Мама его мамы родилась на польской территории в 1939 году, во время немецкой оккупации. Затем она переехала, и по бескомпромиссному приговору истории оказалась в послевоенных границах УССР.

Ни за какие украинские сборные Романчук заигран не был. Более того, его биография — редкий пример того, как спортсмен из мини-футбола состоялся в футболе большом. Обычно этого не происходит, как минимум, потому, что речь идет о разных видах спорта, связанных между собой почти исключительно только фактом игры ногами в мяч.

игрок «Ягеллонии» из города Белосток Тарас Романчук

На Украине у Тараса Романчука не удалось обратить на себя внимание футбольных команд, но он закрепился волынском футзальном клубе «Апперкот», где и был замечен польскими селекционерами. Вот уже 5 лет Романчук играет в Польше.

Приглашение в сборную бывшего украинца вызвало неоднозначную реакцию футбольной публики. Для поляков национальная команда — особая тема, деликатная. Пребывание там надо заслужить. К украинцам же в сегодняшней Польше отношение неоднозначное.

Но если вдруг все сложится для Романчука успешно, он может оказаться в каком-то смысле уникальным участником планетарного футбольного первенства. Украинская сборная, как известно, не прошла отбор на Чемпионат мира. Официальный Киев настырно подбивает прочие страны на бойкот состязаний в России, а своих болельщиков на провокационные политические акции на фоне футбола. Украинские рефери давно безнадежно утратили шанс обслуживать матчи предстоящего чемпионата. И даже телетрансляции из России на Украину под вопросом.

Остается Тарас Романчук, пусть и под флагом своей новой родины.

Польская сборная на групповом этапе ЧМ-2018 станет мериться силами с командами Сенегала, Колумбии и Японии. Матчи пройдут в Москве, Казани и Волгограде.