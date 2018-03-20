«Манеж — это выход для нас». В «Перми Великой» прошли первые тренировки

Футболисты основного и молодежного состава «Амкара» впервые потренировались в манеже «Пермь Великая». Манеж прошел процедуру сертификации, но пока в эксплуатацию ввели только футбольное поле, административное здание остается закрытым из-за предписаний прокуратуры

— Нам обязательно нужен манеж, какие тут могут быть разговоры?! Я сам пробовал здесь тренироваться, посмотрел, как молодёжь тренируется — манеж пригодится и профессиональным командам, и пермякам, которые смогут играть в футбол и побегать. Жаль, что раньше тренироваться там не было возможности. Наша команда этой зимой провела два сбора на снегу. Манеж — это выход для нас. Можно было бы приглашать к себе сильных соперников на контрольные матчи, — рассказал главный тренер молодежки «Амкара» Робертас Пошкус

С 20 марта в манеже начнут проводить тренировки команды федерации футбола Пермского края разных возрастов.

Строительство крытого футбольного манежа «Пермь Великая» на улице Куйбышева началось в 2015 году в рамках программы «Развитие футбола в России». Стоимость объекта составила 1,4 миллиарда рублей, половину из которых выделил федеральный бюджет. Сдача объекта планировалась на конец 2016 года. В итоге документы на ввод манежа в эксплуатацию были подписаны в ноябре 2017 года.

Ранее мы рассказывали о том, что для получения разрешения на проведение тренировок в манеже «Пермь Великая», необходимо построить пожарную емкость.