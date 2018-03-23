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Минкомсвязь: на сайте Fan ID проводились плановые профилактические работы
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Минкомсвязь: на сайте Fan ID проводились плановые профилактические работы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Заместитель директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Анна Ахмадиева объяснила возникшие проблемы с доступом к сайту fan-id.ru. Сегодня сайт, на котором болельщики могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира — 2018 в России, на некоторое время перестал быть доступен.
«Проводились плановые профилактические работы, направленные на улучшение работы сайта. Сейчас сайт доступен для регистрации паспорта болельщика», — сказала Ахмадиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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