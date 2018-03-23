Официальный сайт с регистрацией на получение FAN ID перестал открываться

Сайт fan-id.ru, на котором болельщики могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира — 2018 в России, перестал быть доступен.

Паспорт болельщика ЧМ-2018 — это специальный идентификатор (FAN ID). Его обязан иметь каждый зритель, планирующий попасть на стадионы чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

Иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в России, при наличии FAN ID смогут въехать на территорию РФ без визы. Такие болельщики смогут въехать в Россию и оставаться на территории РФ на протяжении периода, который начнётся за 10 дней до первого матча и завершится через 10 дней после последнего матча ЧМ-2018.