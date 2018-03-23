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Официальный сайт с регистрацией на получение FAN ID перестал открываться
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Официальный сайт с регистрацией на получение FAN ID перестал открываться 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сайт fan-id.ru, на котором болельщики могут оформить паспорт болельщика на чемпионат мира — 2018 в России, перестал быть доступен.
Паспорт болельщика ЧМ-2018 — это специальный идентификатор (FAN ID). Его обязан иметь каждый зритель, планирующий попасть на стадионы чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.
Иностранные болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в России, при наличии FAN ID смогут въехать на территорию РФ без визы. Такие болельщики смогут въехать в Россию и оставаться на территории РФ на протяжении периода, который начнётся за 10 дней до первого матча и завершится через 10 дней после последнего матча ЧМ-2018.
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