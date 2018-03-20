Омские фехтовальщицы стали призерами первенства России

Свои награды Алина Мосейко и Мария Синер выиграли в турнире саблисток.

В столице XXII Зимних Олимпийских игр Сочи продолжается первенство России по фехтованию. В турнире принимают участие более 250 спортсменов со всей страны в возрасте до 23-х лет. В программе представлены личные и командные турниры в фехтовании на рапирах, шпагах и саблях.

Омскую область представляли порядка 10-ти человек, среди которых были мастер спорта, победитель юношеских Олимпийских игр Алина Мосейко, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства Европы Мария Синер, а также участники и призеры всероссийских стартов Владислав Шпунов, Николай Крикорьянц, Никита Шикирун, Богдан Хитушко и другие.

Уже определились призеры соревнований шпажистов и саблистов. Успешно выступили воспитанницы омского фехтования Алина Мосейко и Мария Синер, параллельно представляющие Санкт-Петербург.

В личных соревнованиях саблисток Мария сумела дойти до финала, переиграв на своем пути в том числе землячку Викторию Шалыгину, участницу Кубка мира Екатерину Костину и многих других. В решающем поединке Мария Синер сошлась с Викторией Большаковой из Москвы, которая старше нашей спортсменки на 3,5 года. Фехтовальщица столицы оказалась сильнее со счетом 15:6. Отметим, что самой тяжелой победой для Марии стал поединок на стадии 1/8 финала с Анастасией Шороховой из Новосибирска (15:13), которой омичка уступила на групповой стадии (3:5).

Алина Мосейко в этом же виде программы осталась на пятом месте, уступив в четвертьфинале давней сопернице Екатерине Костиной.

Компенсировать неудачу Мосейко смогла в командном турнире. В составе сборной «Санкт-Петербург-1» она вместе с напарницами Екатериной Воробьевой Юлией Головиной и Валентиной Курысь пробилась в финал, но там в упорной борьбе уступила сборной «Москвы-1» (41:45). Алина Мосейко в личных поединках в один укол проиграла москвичкам Королевой и Кудряевой (оба — 4:5), но победила Большакову (7:5).

В этом же виде программы Мария Синер в составе команды «Санкт-Петербург-2» остановилась в шаге от пьедестала.

Первенство России в Сочи завершится 24 марта.