РФС не выделял гостевую квоту билетов для бразильских болельщиков на матч со сборной РФ

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) не выделял гостевую квоту билетов для бразильских болельщиков на товарищеский матч против сборной России. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор РФС Владимир Карпович.

"Ожидается максимум 60 тысяч зрителей, неполный стадион. Сейчас продано около 52-53 тысяч. Гостевая квота не выделялась — только то, что Федерация футбола Бразилии взяла для спонсоров и партнеров", — сказал Карпович.

Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта на московском стадионе «Лужники». Арена вмещает более 80 тысяч болельщиков, билеты на игру продаются по цене от 1 до 15 тысяч рублей.