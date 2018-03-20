Дмитрий Песков: В России нет запасов химоружия

"Президент неоднократно повторил, что Россия не имеет никакого отношения к этому делу — к делу о возможном покушении на убийство в Великобритании британского шпиона — что говорить обратное — нонсенс", — сказал журналистам Песков.

"Российская Федерация не обладает никакими запасами химических вооружений в той или иной форме. Они были уничтожены, в том числе под контролем международных наблюдателей, в строгом соответствии с духом и буквой международных обязательств", — подчеркнул представитель Кремля.

"В этих условиях, что можно еще доказать?" — сказал Песков.

Не Москва должна доказывать невиновность, а Великобритания — представить доказательства. Комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Россия должна доказать непричастность к этому делу, представитель Кремля заметил: «Наверно, должна предоставить Британия».

Песков призвал «сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то реальное под собой».

Заявление Меркель, по словам пресс-секретаря президента, «безусловно, не обнадеживает, потому что здесь речь идет о презумпции невиновности».