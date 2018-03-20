Шикарная фигура этой российской спортсменки не дает спать судьям

Судить прыжки Полины Кнороз — дело довольно непростое. Члены жюри просто не могут отвести взгляда от ее шикарной фигуры и честно говоря, мы их прекрасно понимаем.

19-летняя спортсменка родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Ее мать, Анна Кнороз, в 1991 году стала чемпионкой мира по бегу с барьерами и наверняка повлияла на желание дочери заняться спортом.

В 2017 году питерская красавица стала мастером спорта международного класса, а затем завоевала бронзовую медаль на чемпионате России.