Шикарная фигура этой российской спортсменки не дает спать судьям 

Судить прыжки Полины Кнороз — дело довольно непростое. Члены жюри просто не могут отвести взгляда от ее шикарной фигуры и честно говоря, мы их прекрасно понимаем.
19-летняя спортсменка родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Ее мать, Анна Кнороз, в 1991 году стала чемпионкой мира по бегу с барьерами и наверняка повлияла на желание дочери заняться спортом.
В 2017 году питерская красавица стала мастером спорта международного класса, а затем завоевала бронзовую медаль на чемпионате России.
Публикация от Polina Knoroz (@__knoroz__) 12 Окт 2017 в 1:50 PDT Старший тренер национальной команды по прыжкам, Антон Назаров, уверен, что уже к 2020 году Полина выйдет на очень высокий уровень. Еще бы, девушка и в самом деле талантлива!