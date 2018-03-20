Долой ограничения: Абоненты «МегаФона» смогут слушать музыку в соцсетях, как прежде

Осенью 2017 года социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Для снятия ограничения необходимо оформить ежемесячную подписку в сервисе BOOM стоимостью 149 рублей в месяц.

Но для новых абонентов тарифа «Включайся! Слушай» больше ограничений нет, — им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам. За 420 рублей в месяц в тариф также включён пакет 15 ГБ интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на номера «МегаФона» в Домашнем регионе, а на звонки на другие номера домашнего региона — 400 минут. Обнулён трафик не только на прослушивание музыки в сервисе BOOM, но и в Яндекс. Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record, а также при ипользовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам и видеосервиса «МегаФон. ТВ».

Чтобы воспользоваться предложением по музыке без ограничений, нужно подключиться или перейти на тариф «Включайся! Слушай», действующий с 12 марта 2018, и оформить бесплатную подписку в сервисе BOOM для абонентов «МегаФона»., Подробности на сайте., Текст и фото: предоставлены компанией