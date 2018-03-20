Система tax free заработает к ЧМ-2018 во всех принимающих его городах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости . Система tax free заработает к чемпионату мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России, во всех принимающих его городах, сообщил журналистам замглавы ФТС Тимур Максимов.

"Обязательно, конечно. Уже вышло поручение правительства, где всем все расписали. Так что вариантов нет: всё заработает", — сообщил Максимов во вторник в кулуарах конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России», организованной газетой «Ведомости»

Он добавил, что система tax free будет запущена чуть раньше начала самого ЧМ-2018, потому что нужно все протестировать до чемпионата.