Ещё
Система tax free заработает к ЧМ-2018 во всех принимающих его городах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Система tax free заработает к ЧМ-2018 во всех принимающих его городах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Система tax free заработает к чемпионату мира по футболу, который пройдёт летом 2018 года в России, во всех принимающих его городах, сообщил журналистам замглавы ФТС Тимур Максимов.
"Обязательно, конечно. Уже вышло поручение правительства, где всем все расписали. Так что вариантов нет: всё заработает", — сообщил Максимов во вторник в кулуарах конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России», организованной газетой «Ведомости».
Он добавил, что система tax free будет запущена чуть раньше начала самого ЧМ-2018, потому что нужно все протестировать до чемпионата.
РИА Новости: последние новости
Песков прокомментировал высказывания Макаревича о россиянах "ТНС энерго" продолжит финансировать воронежский ФК "Факел" Олимпийцы примут участие в международном Празднике Севера в Мурманске
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972151
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру2
Российский футболист посчитал себя нищебродом23
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады
Еще одна страна присоединилась к бойкоту ЧМ-2018245
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение