10-летний школьник из Ярославля стал тягать гири, насмотревшись на мэра Слепцова

После того, как мэр Ярославля Владимир Слепцов запустил флешмоб, опубликовав видео с тяганием гири, горожане реагировали по-разному. Одни восхищались его силой и физической подготовкой, другие подшучивали и ёрничали. А 10-летний Стас Капралов поддержал главу города и присоединился к флешмобу. Он тоже поднимает гири, правда, размером поменьше.

Принимаю эстафету всероссийской акции #выборчемпионов180318 от своего коллеги Виталия Бородина @vnborodin — руководителя Федерального Проекта по Безопасности и Борьбе с Коррупцией Российской Федерации. Дорогие мои Ярославцы, я, в первую очередь, передаю эстафету вам! Помните, что важны и сила, и доброта, и ум. Но без силы — ум и доброта остаются без защиты. Без доброты — человек может творить зло. А без ума… сами понимаете. Спорт должен дополнять человека. Спорт не должен быть стереотипом. Так же как и выборы. Поэтому приходите, чтобы сделать эту страну сильной! Также хочу предать эстафету моим коллегам, и друзьям — главе Ростовского района Алексею Константинову @alexey_konstantinov_rmr и главе Переславля-Залесского Владимиру Волкову @vm_volkov #чемпионыЯрославля180318

Публикация от Владимир Слепцов (@vladimir_slepcov) 16 Мар 2018 в 8:30 PDT — Я решил встретиться с юным спортсменом и поблагодарить его лично, — рассказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Было приятно узнать, что Стас занимается рукопашным боем.

Стас увидел видеоролик мэра и захотел присоединиться к флешмобу

Глава города сделал юному спортсмену подарок — кимоно.

— Теперь сын с нетерпением ждёт тренировок, чтоб обновить свой кимоно, — говорит мама мальчика Наталья Капралова. — Огромное спасибо мэру и его коллегам за уделённое внимание.

Мэр пришёл на встречу с юным спортсменом вместе со своим новым заместителем