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Закрой сезон в парке Олимпийской деревни
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Закрой сезон в парке Олимпийской деревни 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
24–25 марта на юго-западе Москвы в Парке Олимпийской деревни состоится закрытие лыжного сезона-2018. На территории Парка Олимпийской деревни пройдут открытые лыжные тренировки под руководством профессиональных тренеров — звезд лыжероллерного спорта России — Дмитрия Воронина, Маргариты Ворониной, Виталия Смирнова, Дениса Козлова, Алексея Виноградова. Все желающие смогут лично познакомиться со спортсменами, взять автограф и задать интересующие вопросы.
Для участников мероприятия спортсмены подготовили интересную, насыщенную программу. Они с радостью поделятся секретами своего мастерства, научат профессиональным приемам, которые помогли им стать чемпионами, а также расскажут о лыжероллерном спорте, стремительно набирающем популярность во всем мире.
Во время проведения детских занятий для взрослых будут организованы бесплатные функциональные welcome-тренировки в здании лыжероллерного клуба Voronin Sport.
24–25 марта; сбор участников у Центрального павильона Парка Олимпийской деревни.
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