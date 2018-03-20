Закрой сезон в парке Олимпийской деревни

Для участников мероприятия спортсмены подготовили интересную, насыщенную программу. Они с радостью поделятся секретами своего мастерства, научат профессиональным приемам, которые помогли им стать чемпионами, а также расскажут о лыжероллерном спорте, стремительно набирающем популярность во всем мире.

Во время проведения детских занятий для взрослых будут организованы бесплатные функциональные welcome-тренировки в здании лыжероллерного клуба Voronin Sport.

24–25 марта; сбор участников у Центрального павильона Парка Олимпийской деревни.