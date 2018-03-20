Ямал надеется провести Арктические игры. Отклонят заявку — проведет свои

Ямальские спортсмены успешно представляют Россию на Международных Арктических играх в Канаде, где завоевали уже 9 медалей.

Отвечая на вопрос, как продвигается заявка Ямала на проведение в округе Арктических игр, есть ли опасения, что могут её отклонить, глава региона ответил, что возможно всё.

«Мы живем в период рисков. Это дети, понимаете, если уж с серьезными нашими взрослыми спортсменами ведут себя не очень хорошо, нет ничего святого и по паралимпийцам, осталось только по детям пробежаться», — сказал Дмитрий Кобылкин.

По его словам, конечно, хотелось бы провести такие соревнования в России, на Ямале для этого есть все необходимое. Но, если даже заявку отклонят, то округ готов провести свои соревнования в Арктике, в том числе международные.