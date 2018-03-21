Юнармейцы Республики Татарстан помогали пожилым людям на выборах Президента России

Участники движения сопровождали пожилых людей, помогали им подняться по лестнице, найти свой избирательный участок и сориентироваться в нем.

Юнармейцы Республики Татарстан из города Альметьевска помогли пожилым людям на выборах Президента Российской Федерации.

Участники движения сопровождали пожилых людей, помогали им подняться по лестнице, найти свой избирательный участок и сориентироваться в нем. Многие пожилые люди сравнивали их с тимуровцами из советского прошлого.

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, цель которого –— возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций.