Джим Керри назвал пресс-секретаря Белого дома «чудовищем»

56-летний актер не озвучил имя прототипа изображенной женщины с искаженным от гнева лицом, но определить оригинал оказалось не сложно. Судя по подписи к публикации, Керри относится к сотруднице администрации США крайне негативно.

Актер позволил себе довольно резкие высказывания в отношении пресс-секретаря и даже назвал ее «монстром». Героиню портрета он окрестил «так называемой христианкой, для которой единственной целью в жизни является порождение лжи для нечестивых», — цитирует слова Керри «Телекритика».

Реакция фоловеров оказалась неоднозначной. Часть комментаторов оценила чувство юмора Джима Керри, но сторонники Сандерс обвинили актера в стремлении привлечь к себе внимание. Оскорбление в свой адрес увидели в публикации голливудской звезды и христиане.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Джим Керри удалил свою страницу в социальной сети из-за «российского вмешательства» в выборы.

«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал Керри в своем Twitter.