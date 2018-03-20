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Джим Керри назвал пресс-секретаря Белого дома «чудовищем»
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Джим Керри назвал пресс-секретаря Белого дома «чудовищем» 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Свободная пресса
Голливудский актер Джим Керри опубликовал в Сети карикатуру на пресс-секретаря Белого дома. О пристрастии комика к рисованию известно давно. На этот раз в его профиле в Twitter-аккаунте появился карикатурный портрет Сары Сандерс. На данный момент Сандерс занимает должность пресс-секретаря Дональда Трампа в Белом Доме.
56-летний актер не озвучил имя прототипа изображенной женщины с искаженным от гнева лицом, но определить оригинал оказалось не сложно. Судя по подписи к публикации, Керри относится к сотруднице администрации США крайне негативно.
Актер позволил себе довольно резкие высказывания в отношении пресс-секретаря и даже назвал ее «монстром». Героиню портрета он окрестил «так называемой христианкой, для которой единственной целью в жизни является порождение лжи для нечестивых», — цитирует слова Керри «Телекритика».
Реакция фоловеров оказалась неоднозначной. Часть комментаторов оценила чувство юмора Джима Керри, но сторонники Сандерс обвинили актера в стремлении привлечь к себе внимание. Оскорбление в свой адрес увидели в публикации голливудской звезды и христиане.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Джим Керри удалил свою страницу в социальной сети из-за «российского вмешательства» в выборы.
«Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое», — написал Керри в своем Twitter.
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