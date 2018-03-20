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Дизайн карты «Мир» сделают мультяшным
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Дизайн карты «Мир» сделают мультяшным 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Платежная система «Мир» решила обновить дизайн своей карты, сделав его более приятным и узнаваемым для россиян. Поэтому в основу нового бренда ляжет четверостишье из советского мультфильма «Цветик-семицветик».
«Лети, лети лепесток, через запад на восток», — именно эта строчка вдохновила создателей. Основным логотипом карты будет являться лепесток. Жалко, что нельзя будет попросить карточку исполнить 7 твоих желаний, как было в мультике. Кстати, теперь мультяшки есть и на наличных деньгах, и на платежных картах.
«Цветик-семицветик» — это советский мультфильм 1948-ого года, снятый по одноименной сказке Валентина Катаева. В нем девочка Женя получает в подарок цветик-семицветик, лепестки которого могут исполнять желания. Сначала девочка тратит их неосознанно, но в конце исправляется и совершает хороший поступок.
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