Саша Обрадович: Ожидаю, что вторая игра будет отличаться от той, что была в Краснодаре 

«Я ожидаю, что вторая игра будет отличаться от той, что была в Краснодаре. В распоряжении „Реджо-Эмилии“ будет их лучший игрок, Делла Валле, а также зал, где мы не сможем много общаться друг с другом во время игры, и поддержка неистовых болельщиков. Для нас это будет большой вызов. Думаю, упорная борьба будет идти все 40 минут», — приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.
Напомним, матча «Реджо-Эмилия» — «Локомотив-Кубань» состоится сегодня, 23 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.