«Джефф Безос нас всех убьет»: глава «Амазон» выгуливает нового робота-пса

Один из богатейших людей планеты Джефф Безос опубликовал у себя в твиттере новое эпичное фото с роботом-псом, пошутив, что «выгуливает нового друга».

Глава компании «Амазон» принимал участие в MARS — ежегодной конференции, которая проходит в Калифорнии и посвящена передовым технологиям в сфере робототехники и освоения космоса.

Модель робота на снимке называется Spotmini и является одной из последних разработок компании Boston Dynamics, известной своими промороликами, в которых сотрудники компании всячески испытывают стойкость своих четвероногих изобретений.

Twitter

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o

— Jeff Bezos (@JeffBezos) March 19, 2018

Пользователи сети тут же стали шутить, что хозяин и его «питомец» выглядят так, будто собираются всех нас убить.

Jeff Bezos is going to kill us all. pic.twitter.com/TSC99D2eU2

— Erik Finman (@erikfinman) March 19, 2018

Впервые все начали подшучивать над брутальным образом миллиардера летом 2017 года, когда в сеть выложили снимок заметно подкачавшегося Безоса. Пользователи сравнили его с фото 20-летней давности и — куда без этого — сделали фотожабу.

Getting better: Jeff Bezos 1998 vs 2017 pic.twitter.com/eK3nQzfbO6

— martino/pietropoli (@mpietropoli) July 14, 2017

Судя по всему, миллиардер и сам решил сыграть на сложившемся имидже — в его твиттере регулярно появляются весьма драматичные снимки с различных мероприятий, на которых он то и дело управляет роботами или позирует на фоне достижений своей компании.

I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi

— Jeff Bezos (@JeffBezos) March 20, 2017

«Дали поуправлять офигенным роботом от Hankook Mirae Technology! Крутяк!»

Джефф Безос на конференции MARS 2017

А в этом захватывающем проморолике миллиардер разбивает бутылку шампанского о лопасть огромной ветряной мельницы, стоя на самой ее вершине.

Fun day christening Amazon ’s latest wind farm. #RenewableEnergy pic.twitter.com/cTxeXdsFop

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 19, 2017

«Обмываем открытие ветряной мельницы от «Амазон»».