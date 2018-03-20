В детском клубе района Марьино сыграют в шашки

В среду, 21 марта, В детском кубе «Подросток» на Подольской улице района Марьино состоится турнир по шашкам «Весенние забавы».

За игровыми столами встретятся дети и подростки. Всех желающих помериться силами в интеллектуальной игре распределят по возрастным категориям непосредственно в день соревнований. Об этом сообщила руководитель клуба Людмила Стегалина.

— Встречи, посвященные настольным играм, в рамках проекта «Приходи играть в наш клуб» проводятся в «Подростке» регулярно. Дети с удовольствием участвуют в подобных состязаниях, — отметила Людмила Стегалина

Турнир начнется в 15.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный для всех желающих. (то)