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Дарида обошел Чеха за звание лучшего футболиста года в Чехии
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Дарида обошел Чеха за звание лучшего футболиста года в Чехии 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник берлинской «Герты» Владимир Дарида впервые в своей карьере стал футболистом года в Чехии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Чехии.
До 27-летнего футболиста девять раз подряд этого звания удостаивался голкипер «Арсенала» Петр Чех. Тренером года стал наставник «Виктории» (Пльзень) Павел Врба, который тренировал «Анжи» в 2016 году.
Владимир Дарида выступает за берлинскую «Герту» с 2015 года, провел 62 матча и забил 7 голов. В этом сезоне на его счету две голевые передачи в 17 встречах за клуб.
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