Дарида обошел Чеха за звание лучшего футболиста года в Чехии

Полузащитник берлинской «Герты» Владимир Дарида впервые в своей карьере стал футболистом года в Чехии, сообщает сайт Футбольной ассоциации Чехии.

До 27-летнего футболиста девять раз подряд этого звания удостаивался голкипер «Арсенала» Петр Чех . Тренером года стал наставник «Виктории» (Пльзень) Павел Врба , который тренировал «Анжи» в 2016 году.

Владимир Дарида выступает за берлинскую «Герту» с 2015 года, провел 62 матча и забил 7 голов. В этом сезоне на его счету две голевые передачи в 17 встречах за клуб.