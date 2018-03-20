В интернете появилась запись новой музыкальной темы Формулы-1

Официально музыкальное сопровождение для гонок чемпионата мира пока не представлено, но в интернете уже появилась запись новой заглавной тему для Формулы-1, которую записал американский дирижёр и композитор Брайан Тайлер совместно с Лондонским филармоническим оркестром.

Послушать композицию можно по этой ссылке.

Ранее композитор создал главную тему для чемпионата NFL. В Голливуде Тайлер известен своими работами над фильмами «Тор: Царство тьмы», «Иллюзия обмана», «Мстители: Эра Альтрона» и серии фильмов «Форсаж».