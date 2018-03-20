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В интернете появилась запись новой музыкальной темы Формулы-1
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В интернете появилась запись новой музыкальной темы Формулы-1 

Чемпионат.com 1 час назад
Официально музыкальное сопровождение для гонок чемпионата мира пока не представлено, но в интернете уже появилась запись новой заглавной тему для Формулы-1, которую записал американский дирижёр и композитор Брайан Тайлер совместно с Лондонским филармоническим оркестром.
Послушать композицию можно по этой ссылке.
Ранее композитор создал главную тему для чемпионата NFL. В Голливуде Тайлер известен своими работами над фильмами «Тор: Царство тьмы», «Иллюзия обмана», «Мстители: Эра Альтрона» и серии фильмов «Форсаж».
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