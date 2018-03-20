Печатных дел мастерица

Восьмиклассница Валерия Тульская из школы № 1374 победила на VI Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Печатные технологии в прессе» среди юниоров.

Наше знакомство состоялось в Московском издательско-полиграфическом колледже имени Ивана Федорова. Именно здесь Валерия готовилась к ответственным соревнованиям. Валерии — всего 14 лет, но она уже виртуозно обращается со сложнейшим печатным станком. Правда, пока только выключенным — таковы требования техники безопасности.

— О конкурсе мне рассказал классный руководитель, — вспоминает Валерия. — Он объяснил, что это может стать хорошей возможностью проявить себя. Меня идея заинтриговала, ведь техника мне всегда была интересна, и я начала готовиться к соревнованиям.

Занятия проходили под чутким руководством тренера юниорской сборной России Татьяны Чугуновой . Обучение, по сути, началось с нуля, ведь печатным технологиям в школе не учат.

Первое занятие, вспоминает Валерия, началось с азов — ребятам рассказали, что такое полиграфия, поговорили о различных способах печати и свойствах материалов. Дальше — больше. Конкурсанты учились работать со станком, бумагой и красками. Узнали, например, что такое офсетная и цифровая печать.

Тренировки проходили с декабря 2017 года по два часа два раза в неделю. Было очень важно до автоматизма отработать порядок настройки печатной машины. А еще — подготовить себя психологически к соревнованиям. Ведь на ответственных стартах очень важно не только применить свои умения на практике, но и совладать с нервами.

Лера с блеском справилась и с этой задачей. Хотя, конечно, признается девушка, напряжение чувствовалось. Но отступать от цели победить она не была намерена.

— Когда впервые увидела экспертов, признаться честно, я начала волноваться, — рассказывает юная чемпионка.

— Меня настораживал момент, когда над душой стоят люди и внимательно изучают, правильно ли я выполняю задание. Тогда я поняла, что могу рассчитывать только на саму себя.

О моменте, когда были объявлены результаты соревнований и названы победители, Валерия говорит с воодушевлением.

— Это было очень волнительно и неожиданно. Итоги соревнований я узнала непосредственно на церемонии закрытия, — вспоминает Лера.

— Когда меня вызвали на сцену, у меня из рук выпал телефон. Так сильно они дрожали.

Честно говоря, до сих пор не могу поверить в свою победу. Те чувства невозможно передать словами, эмоции захлестывали.

Лера очень разносторонняя девушка. Уже сейчас она задумывается над будущей профессией. Полиграфией ее интересы не ограничиваются.

— Мне нравятся профессии дизайнера, архитектора, переводчика, — перечисляет Лера. — Еще я увлекаюсь авиацией — мои родные работают в авиакомпании, поэтому мне интересно все, что касается самолетов. Мне нравится путешествовать, открывать для себя новые города и страны. Посмотрим, как сложится мое будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Чугунова, тренер юниорской сборной WORLDSKILLS RUSSIA в компетенции «Печатные технологии в прессе»:

— Валерия — большая молодец. На тренировках она всегда внимательно слушала меня, конспектировала и старалась сразу же задавать вопросы, если ей было что-то непонятно. А главное — за все бралась с энтузиазмом. При первой же возможности она с радостью принималась за дело. Эти качества помогли ей успешно пройти все испытания на конкурсе.