Трогательное обращение трехкратной чемпионки Паралимпиады Румянцевой к Владимиру Путину. Видео

Лыжница Екатерина Румянцева , завоевавшая три золотые медали на Паралимпийских играх-2018, поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку паралимпийского спорта. Сегодня в Кремле глава государства наградил спортсменов.

— От имени паралимпийцев благодарю вас за поддержку паралимпийского спорта, — сказала Екатерина Румянцева, которую наградили первой. — Благодаря этой поддержке мы смогли принять участие в Играх и доказать, что достойны. Для нас было особой гордостью защитить честь Россию, пусть даже и под нейтральным статусом. Спасибо вам! Ваше внимание очень важно для нас.

Прогресс пришел в Кремль: Трехкратная чемпионка Паралимпиады Екатерина Румянцева зачитала свою речь на награждении с экрана смартфона pic.twitter.com/jMAz3ltGbE