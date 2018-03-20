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Трогательное обращение трехкратной чемпионки Паралимпиады Румянцевой к Владимиру Путину. Видео
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Трогательное обращение трехкратной чемпионки Паралимпиады Румянцевой к Владимиру Путину. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Лыжница Екатерина Румянцева, завоевавшая три золотые медали на Паралимпийских играх-2018, поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку паралимпийского спорта. Сегодня в Кремле глава государства наградил спортсменов.
— От имени паралимпийцев благодарю вас за поддержку паралимпийского спорта, — сказала Екатерина Румянцева, которую наградили первой. — Благодаря этой поддержке мы смогли принять участие в Играх и доказать, что достойны. Для нас было особой гордостью защитить честь Россию, пусть даже и под нейтральным статусом. Спасибо вам! Ваше внимание очень важно для нас.
Прогресс пришел в Кремль: Трехкратная чемпионка Паралимпиады Екатерина Румянцева зачитала свою речь на награждении с экрана смартфона pic.twitter.com/jMAz3ltGbE
Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 марта 2018 г.
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