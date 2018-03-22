Сибиряки победили в конкурсе «Ростелекома» «Классный интернет»

Двое сибиряков — Ирина Щукина (Новосибирск) и Андрей Шнейдер (Алтайский край) стали победителями конкурса «Классный интернет», который ежегоднопроводит «Ростелеком». По итогам 2017 года лучшими были признаны 11 проектов со всей России в области интернет-технологий в образовании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ирина Щукина, учитель информатики Новосибирской классической гимназии №17, в соавторстве с учениками-семиклассниками, заняла первое место в номинации «IT-скрайбинг», открыв сетевое комьюнити «Создание мультимедийного современного урока». На площадке ресурса педагоги и школьники участвуют в мастер-классах, а также публикуют собственные работы, выполненные с использованием средств мультимедиа.

«Каждый новый проект для школьников я стараюсь делать как можно более актуальным. Например, подача информации в виде презентаций достаточно распространена, но при этом уже уходит в прошлое, так как становится скучна для современных учащихся. Дети XXI века привыкли к интерактивным вещам, которые их завораживают и способны концентрировать внимание во время занятий. Поэтому и для самих преподавателей, и для школьников важно, чтобы существовала открытая площадка для обмена информацией и опытом», — пояснила Ирина Щукина.

Андрей Шнейдер, учитель информатики Подсосновской школы села Подсосново Немецкого Национального района Алтайского края, стал третьим в номинации «IT-Обучающие сайты». На портале «IT Vолшебники современного мира» собрана актуальная информация о самыхновых технологиях и полезные ссылки, видеообзоры гаджетов, тематическиетуториалы и материалы для подготовки к школьным выпускным экзаменам.

«Вокруг нас много теории и общих определений, поэтому моя цель — научить школьников и взрослых быть грамотными в стремительно развивающейся сфере IT-технологий. Люди не должны бояться новинок, они им должны нравиться, а для этого нужно сделать обучение интересным», — поделился автор проекта Андрей Шнейдер.

«Внимание педагогического сообщества к информационным технологиям чрезвычайно важно именно сейчас, когда мы учимся жить в цифровом будущем: школьные учителя ежедневно подают детям пример того, как быть открытыми для всего нового, развивать пытливость ума и дают стимул к саморазвитию в самых перспективных сферах деятельности», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.