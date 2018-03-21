Выпускница спортивного вуза в Измайлове стала чемпионкой России по прыжкам на батуте

В подмосковном Раменском завершился личный Чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

Московские прыгуны завоевали четыре медали: три золота и одну бронзу. Выпускница Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Виктория Даниленко стала чемпионкой России в соревнованиях на акробатической дорожке. В прыжках на двойном минитрампе равных не было москвичу Михаилу Заломину . Третье место в этой дисциплине занял второкурсник главного спортивного вуза страны Василий Макарский . Столичный спортсмен Роман Анохин в паре с Романом Фокиным победил в синхронных прыжках.

Оба представителя РГУФКСМиТ сегодня уже приступили к подготовке к первым в текущем году международным стартам. В. Даниленко и В. Макарский в составе российской сборной отправятся в столицу Азербайджана Баку, где с 12 по 15 апреля состоится Чемпионат Европы по прыжкам на батуте.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге.

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