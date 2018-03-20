Формула-1 получила новый пейс-кар и медицинскую машину

В 2018 году в Формуле-1 будут использоваться новые пейс-кар и медицинская машина — автомобили станут самыми мощными за всю историю использования подобной техники в чемпионате мира.

585-сильное купе Mercedes-AMG GT R заменит использовавшийся до того спорткар Mercedes-AMG GT S. Новый автомобиль безопасности отличается обновлённой ливреей с новым логотипом Формулы-1, светодиодной световой балкой аэродинамичной формы на крыше, а также пакетом AMG Track Package с карбон-керамическими тормозами и системой предотвращения переворота.

510-сильный универсал Mercedes-AMG C 63 S Estate будет использоваться медицинской службой. Автомобиль получил то же внешнее оформление, что и пейс-кар. Оснащение машин также похоже — оба Mercedes-AMG комплектуются спортивными креслами с многоточечными ремнями безопасности, встроенной системой радиосвязи и двумя планшетами iPad на передней панели (на консоли планшет показывает телетрансляцию гонки, а перед передним пассажиром отображает положение болидов Формулы-1 на трассе и времена их круга).