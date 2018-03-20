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Таксисты в Калининграде не подали ни одной заявки на аккредитацию для работы на ЧМ-2018
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Таксисты в Калининграде не подали ни одной заявки на аккредитацию для работы на ЧМ-2018 

ТАСС 52 минуты назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Аккредитация таксистов для работы в период ЧМ-2018 в Калининградской области стартовала более месяца назад, но на данный момент не получено ни одной заявки, сообщил журналистам во вторник губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Аккредитация таксистов для работы на чемпионате уже стартовала, с 15 февраля. До 15 мая мы принимаем заявки, до 1 июня должны завершить аккредитацию, но пока, к сожалению, ни один таксист не заявился. Это настораживает, мы сейчас будем более активно продвигать эту тему, чтобы они получили все-таки возможность работать во время чемпионата", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Губернатор пояснил, что в регионе уже создали схему организации общественного транспорта в дни чемпионата. Например, планируют, что из аэропорта и от вокзалов к основным объектам ЧМ-2018 болельщики смогут добраться на бесплатных шаттлах.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). Первые тестовые матчи на калининградском стадионе чемпионата запланированы на апрель-май.
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