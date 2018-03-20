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В Госдуме связали возможный бойкот Исландией ЧМ-2018 с давлением со стороны Британии
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В Госдуме связали возможный бойкот Исландией ЧМ-2018 с давлением со стороны Британии 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев выразил мнение, что возможное решение правительства Исландии отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года из-за давления со стороны Великобритании.
"Исландия является хоть и небольшой, но гордой страной. Однако она все-таки находится под незримым покровительством и протекторатом Великобритании. Там мощные культурные, деловые и политические связи. Поэтому неудивительно, что Исландия очень быстро реагирует на заявления своего соседа. Я не исключаю, что заявление государства было сделано по просьбе английской стороны", — цитирует Свищева RT.
Он также заявил, что в случае, если чиновники из Исландии примут окончательное решение бойкотировать чемпионат мира в России, то оно негативно скажется на исландских футболистах. В частности, по его мнению, игроки сборной Исландии таким образом останутся без поддержки.
"Для команды поддержка и присутствие руководства — это дополнительный стимул. Ничего, значит, будут смотреть по телевизору, кусать локти и болеть за свою страну. Ничего страшного в этом нет, переживать организаторам мундиаля не стоит", — заключил Свищев.
Ранее председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон отреагировал на информацию о том, что сборная его страны может не приехать на чемпионат мира в Россию.
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