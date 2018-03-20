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26-летняя красноярка стала почётным донором, сдав кровь и плазму 40 раз
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26-летняя красноярка стала почётным донором, сдав кровь и плазму 40 раз 

АиФ Красноярск 53 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Девушка из Красноярска стала почетным донором, сдав 20 литров крови. На её счету уже более 40 донаций, сообщили в Крайздраве.
Злате Карвась 26 лет. Первый раз она сдала кровь еще в студенчестве в 2011 году. Потом кровь понадобилась для отца подруги. Теперь девушка приходит в Центр крови регулярно.
«Увидела социальную рекламу по телевизору. Там ребёнок читал стих, он заканчивался словами: «Ну а кровь сдать в нашем веке могут только человеки». И я решила себя попробовать, это был вызов. Конечно, я не вижу, каким образом я помогаю, но у меня есть знакомые и друзья, у кого есть близкие люди, нуждающиеся в переливании крови или её компонентов. И я это ощущаю», — делится девушка.
Отметим, что в этом году ряды почетных доноров пополнили 13 человек.
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