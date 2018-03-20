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«ТНС энерго» продолжит финансировать воронежский ФК «Факел»
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«ТНС энерго» продолжит финансировать воронежский ФК «Факел» 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 20 мар — РИА Новости. «ТНС энерго» продолжит финансирование воронежского клуба «Факел», выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает во вторник правительство Воронежской области.
После 28 туров «Факел» с 22 набранными очками занимает в лиге последнее 20-е место. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев во вторник встретился с руководством ПАО Группа компаний «ТНС энерго». На встрече рассматривались вопросы, касающиеся взаимодействия властей региона с «ТНС энерго». В частности, речь шла о команде «Факел», чьим спонсором является энергосбытовая компания.
"В ходе встречи с главой региона собственник ПАО ГК «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов подтвердил дальнейшее финансирование клуба со стороны «ТНС энерго», — говорится в сообщении.
"ТНС энерго" управляет 10 гарантирующими поставщиками электроэнергии, обслуживающими около 21 миллиона потребителей в 11 регионах России.
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