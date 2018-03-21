На Белгородчине стартует военно-спортивный чемпионат «Путь силы»

Первый этап чемпионата по военно-спортивному испытанию «Путь силы — 2018» стартует в субботу 24 марта.

Спортивное мероприятие пройдёт на базе отдыха БГТУ им. В. Г. Шухова и прилегающей к ней территории в Борисовском районе. Организатором мероприятия выступает Белгородская региональная общественная организация спортивно-патриотического клуба «Белогор» БГТУ им. В. Г. Шухова. Регистрация участников с 9-00 до 10-00. Открытие соревнований в 11-30.

Чемпионат проводится с целью формирования военно-спортивной допризывной подготовки у молодежи и их приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Программа военно-спортивного испытания будет включать в себя три этапа: преодоление полосы препятствий, состоящей из естественных преград и искусственных препятствий, ограниченной специальной разметкой на протяжении всей дистанции, стрельбы из страйкбольного оружия и игры «Лазертаг».

Почетным гостем мероприятия станет руководитель Белгородского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Герой России Вячеслав Воробьев

Средства на проведение мероприятия предоставлены Фондом Президентских грантов и при поддержке названных выше организаций.

Спортивное мероприятие в 2018 году пройдёт в 5 этапов: 1-й тур — 24 марта 2018 г., 2-й тур — 25 мая 2018 г., 3-й тур — 30 июня 2018 г., 4-й тур — 28 августа 2018 г., 5-й тур — 20 октября 2018 г