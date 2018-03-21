На Белгородчине стартует военно-спортивный чемпионат «Путь силы» 

Первый этап чемпионата по военно-спортивному испытанию «Путь силы — 2018» стартует в субботу 24 марта.
Спортивное мероприятие пройдёт на базе отдыха БГТУ им. В. Г. Шухова и прилегающей к ней территории в Борисовском районе. Организатором мероприятия выступает Белгородская региональная общественная организация спортивно-патриотического клуба «Белогор» БГТУ им. В. Г. Шухова. Регистрация участников с 9-00 до 10-00. Открытие соревнований в 11-30.
Чемпионат проводится с целью формирования военно-спортивной допризывной подготовки у молодежи и их приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Программа военно-спортивного испытания будет включать в себя три этапа: преодоление полосы препятствий, состоящей из естественных преград и искусственных препятствий, ограниченной специальной разметкой на протяжении всей дистанции, стрельбы из страйкбольного оружия и игры «Лазертаг».
Почетным гостем мероприятия станет руководитель Белгородского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», Герой России Вячеслав Воробьев.
В состав Оргкомитета входят: представители БРОО СПК «Белогор», управления молодежной политики Белгородской области, Белгородского технологического университета, управления МВД России по Белгородской области, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области, управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области, отряда специального назначения «Сокол» и пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Средства на проведение мероприятия предоставлены Фондом Президентских грантов и при поддержке названных выше организаций.
Спортивное мероприятие в 2018 году пройдёт в 5 этапов: 1-й тур — 24 марта 2018 г., 2-й тур — 25 мая 2018 г., 3-й тур — 30 июня 2018 г., 4-й тур — 28 августа 2018 г., 5-й тур — 20 октября 2018 г