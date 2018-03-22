Володин отреагировал на бойкот Госдумы со стороны СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бойкот ведомства рядом СМИ является «их правом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Сразу несколько российских СМИ объявили о прекращении работы с Госдумой России после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в действиях главы комитета ведомства по международным делам Леонида Слуцкого.

"Что же касается решения ряда СМИ, это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова", — заявил Володин.