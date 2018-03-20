Полуфинал «Народного пилота-2018» пройдет на картинговой трассе в Рязани

Второй этап конкурса «Народный пилот», который в пятый раз подряд «Мотор» проводит совместно с «Академией Ралли», пройдет в пятницу, 23 марта, на территории автоспортивного комплекса Атрон в Рязани.

Полуфинал будет состоять из нескольких картинговых заездов. Сначала участников разобьют на две группы по 12 человек. Каждая из них сначала проедет 10-минутную тренировочную сессию, а затем 10-минутную квалификацию. По результатам квалификации будут сформированы две равные группы для участия в двух заездах.

Каждый из них — это гонка с массовым стартом протяженностью 10 кругов. Участники, финишировавшие на первых шести местах в каждой из гонок, попадают в финальную часть второго этапа — гонку с масс-стартом на 12 кругов. Первые семь финишировавших в этом заезде проходят в главный финал конкурса.

Список участников второго этапа «Народного пилота»

Победитель конкурса «Народный пилот» получит в качестве приза возможность провести пять этапов за рулем боевого седана Volkswagen Polo в классе национальной гоночной серии СМП РСКГ.