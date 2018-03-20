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Полуфинал «Народного пилота-2018» пройдет на картинговой трассе в Рязани
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Полуфинал «Народного пилота-2018» пройдет на картинговой трассе в Рязани 

Motor.ru 8 часов назад
Фото: Motor.ru
Второй этап конкурса «Народный пилот», который в пятый раз подряд «Мотор» проводит совместно с «Академией Ралли», пройдет в пятницу, 23 марта, на территории автоспортивного комплекса Атрон в Рязани.
Полуфинал будет состоять из нескольких картинговых заездов. Сначала участников разобьют на две группы по 12 человек. Каждая из них сначала проедет 10-минутную тренировочную сессию, а затем 10-минутную квалификацию. По результатам квалификации будут сформированы две равные группы для участия в двух заездах.
Каждый из них — это гонка с массовым стартом протяженностью 10 кругов. Участники, финишировавшие на первых шести местах в каждой из гонок, попадают в финальную часть второго этапа — гонку с масс-стартом на 12 кругов. Первые семь финишировавших в этом заезде проходят в главный финал конкурса.
Список участников второго этапа «Народного пилота»
| | | | —— | —— | —— | —— Сергей Радвилин | Михаил Осипенко | Евгений Никоноров | Анастасия Бабаян Лежнёв Дмитрий | Дмитрий Карданов | Крук Александр | Сергей Белозеров Игорь Тарасов | Тимур Курмыков | Александр Клюев | Жижикин Евгений Олег Чеботарев | Александр Басманов | Александр Нестеров | Андрей Трофимов Сергей Хрулев | Алексей Тимичев | Андрей Харчев | Денис Мавланов Иван Бакалин | Антон Сараев | Алексей Егоров | Сергей Гришин
Победитель конкурса «Народный пилот» получит в качестве приза возможность провести пять этапов за рулем боевого седана Volkswagen Polo в классе национальной гоночной серии СМП РСКГ.
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