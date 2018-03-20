«Со дна вершины». Личная история и драма паралимпийца из России

Реальная история российского горнолыжника, который преодолел всё на пути к своей мечте.

1 марта на экраны кинотеатров вышла российская спортивная драма «Со дна вершины», сюжет которой основан на реальных событиях. Молодой спортсмен из юношеской сборной по горным лыжам Алексей Царёв переступает через боль, страх и неуверенность, чтобы реализовать свою мечту и стать лучшим на соревнованиях.

Прототипом главного героя стал двукратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Мошкин . Алексей лично присутствовал на съёмочной площадке, консультировал актёров и даже сыграл эпизодическую роль.

Автор сценария фильма Рауф Кубаев рассказал, что всё началось с того, что паралимпиец поведал ему несколько историй из своей жизни, которые он посчитал нужным включить в фильм.

Как всё было на самом деле?

Будущий паралимпийский чемпион родился в городе Междуреченск. Алексей Мошкин начал заниматься горнолыжным спортом с раннего возраста. В детстве он услышал, как один из его знакомых рассказывал сверстникам о занятиях в горнолыжной школе. После этого ему тоже захотелось побывать там, и он попросил родителей записать его на первую тренировку.

Поначалу горные лыжи не произвели на юного лыжника впечатления, и в тайне от родителей он даже стал пропускать занятия. Однако после разговора с отцом Алексей принял окончательное решение посвятить себя лыжам. Так началась история будущего паралимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта Алексея Мошкина.

Алексей Мошкин хорошо развит физически и, конечно, как и любой спортсмен, обладает сильным характером. Так было с самого детства. Благодаря своим физическим данным и силе духа юный атлет сразу начал принимать участие в различных соревнованиях. Уровень соревнований с каждым разом повышался: сначала это были городские состязания, затем областные, всесоюзные, а потом и международные.

В 1986 году в жизни Алексея Мошкина произошёл трагический случай, который разделил его жизнь на «до» и «после». В результате железнодорожной катастрофы Алексей лишился обеих ног. Как вспоминает сам спортсмен, врачи тогда советовали ему даже не вспоминать о лыжах. Но Алексей был полон решимости продолжить своё дело. Уже тогда он не представлял своей жизни без спорта.

Цель всё та же — чемпионство

Тогда, в больнице, юный спортсмен решил для себя, что не сдастся, несмотря ни на что, более того, он не просто заново научится ходить, а вновь встанет на лыжи. Цель осталась прежней — стать чемпионом. Как позже признался сам Мошкин, он был тогда совсем ребёнком и в полной мере не осознавал того, что происходило. Во многом именно это помогло ему двигаться дальше. Алексей по-прежнему верил — несмотря на то что говорят врачи, он вновь будет заниматься лыжами.

Обозначив цель, Мошкин шёл к ней долго и упорно. Сначала он научился ходить на протезах, затем освоил ролики и велосипед. На тренировках он всегда выкладывался по максимуму и был готов к любым нагрузкам. Алексею пришлось поменять планы, однако, вопреки всем напастям, он не забыл о своей мечте и всё также стремился к ней. Благодаря сильному характеру и постоянным тренировкам постепенно он смог набрать необходимую форму. Спустя годы упорного труда он наконец-то вновь начал принимать участие в соревнованиях.

Заслуживает уважения. Спортивный путь Алексея Мошкина

За свою карьеру Мошкину удалось завоевать две золотые медали зимних Паралимпийских игр — в 1994 и 1998 годах, а также бронзовые медали Паралимпиады в 1994 и 2002 годах. Помимо этого Алексей неоднократно становился призёром чемпионатов мира и Европы.

Одна из самых сложных наград в копилке спортсмена — бронзовая медаль на Паралимпиаде в 2002 году. Ещё в 2001 году, во время Кубка мира, спортсмен сломал ключицу. Из-за этого он не смог принять участие в соревнованиях, но начал готовиться в Паралимпиаде. Однако спортсмену вновь не повезло. За несколько недель до Игр во время тренировки он вновь сломал ключицу, также были травмированы рёбра и лопатка. И вновь Мошкин продемонстрировал силу духа и характера. Алексей твёрдо решил, что будет учувствовать в соревнованиях. На этой Паралимпиаде российскому спортсмену, несмотря на тяжёлую травму, удалось завоевать бронзовую медаль в дисциплине «слалом».

История про Паралимпийские игры в Альбервиле в 1992 году, которая показана в фильме, на самом деле произошла с Мошкиным. Тогда будущего паралимпийского чемпиона могли дисквалифицировать. Мошкин не смог проехать мимо товарища, которому была необходима помощь, и опоздал на старт. В конце концов его всё-таки допустили к участию в соревнованиях, и он завоевал золото. Однако французская команда подала протест, в результате чего Алексея Мошкина лишили золотой медали в пользу атлета из Франции. Несмотря на это, французский спортсмен, который в результате занял первое место, сам передал медаль Мошкину.

Невзирая на травмы и тяжёлые жизненные ситуации, российский спортсмен никогда не отступал от своей цели. С самого детства он стремился стать чемпионом, и ему это зудалось. Лишь в 2010 году заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион зимних Паралимпийских игр Алексей Мошкин закончил свою профессиональную карьеру.

Сейчас Алексей Мошкин выступает на различных конференциях и форумах перед молодёжью, даёт мастер-классы. И, конечно, вместе с другими актёрами и режиссёром картины принимает участие в закрытых показах, а также в обсуждениях фильма «Со дна вершины».