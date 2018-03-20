Удмуртия в минуту: итоги голосования по благоустройству и Загитова на чемпионате мира

Ижевск. Удмуртия. Солнечный вторник подходит к концу, и информагентство «Сусанин» подводит итоги минувшего дня.

Удмуртия в минуту: итоги голосования по благоустройству и Загитова на чемпионате мира

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Городская среда

В Ижевске подвели итоги рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году благоустроят Центральную площадь и лесопарковую зону рядом с ТРК «Столица».

Контракты по ижевским дорогам

Процесс заключения контрактов на ремонт дорог в Ижевске приостановили. В антимонопольную службу поступили жалобы на службу благоустройства и дорожного хозяйства города. Претензии касаются требований к товарам, которые будут использоваться для работ.

Попытка похитить 1 млн рублей из банкомата

Житель Ижевска пытался похитить более одного миллиона рублей из банкомата. Деньги злоумышленник снимал при помощи приложения на смартфоне. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Выигрыш в лотерею

Почти 16,5 миллионов рублей выиграл ижевчанин в лотерею. Это самая крупная победа в Удмуртии за последние три года.

Загитова на чемпионате мира

Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Первое вступление олимпийской чемпионки можно будет увидеть двадцать первого марта.