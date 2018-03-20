Ещё
Удмуртия в минуту: итоги голосования по благоустройству и Загитова на чемпионате мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Удмуртия в минуту: итоги голосования по благоустройству и Загитова на чемпионате мира 

ИА «Сусанин» 8 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Солнечный вторник подходит к концу, и информагентство «Сусанин» подводит итоги минувшего дня.
Удмуртия в минуту: итоги голосования по благоустройству и Загитова на чемпионате мира
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Городская среда
В Ижевске подвели итоги рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году благоустроят Центральную площадь и лесопарковую зону рядом с ТРК «Столица».
Контракты по ижевским дорогам
Процесс заключения контрактов на ремонт дорог в Ижевске приостановили. В антимонопольную службу поступили жалобы на службу благоустройства и дорожного хозяйства города. Претензии касаются требований к товарам, которые будут использоваться для работ.
Попытка похитить 1 млн рублей из банкомата
Житель Ижевска пытался похитить более одного миллиона рублей из банкомата. Деньги злоумышленник снимал при помощи приложения на смартфоне. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Выигрыш в лотерею
Почти 16,5 миллионов рублей выиграл ижевчанин в лотерею. Это самая крупная победа в Удмуртии за последние три года.
Загитова на чемпионате мира
Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Первое вступление олимпийской чемпионки можно будет увидеть двадцать первого марта.
ИА «Сусанин»: последние новости
Житель Ижевска пытался похитить более 1 млн рублей из банкомата Болельщики «Ижстали» смогут выбрать нового маскота для своей команды Первенство ПФО по боксу стартовало в Ижевске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018341
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972155
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание5
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение