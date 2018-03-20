Ижевск. Удмуртия. Солнечный вторник подходит к концу, и информагентство «Сусанин» подводит итоги минувшего дня.
Удмуртия в минуту: итоги голосования по благоустройству и Загитова на чемпионате мира
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Городская среда
В Ижевске подвели итоги рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году благоустроят Центральную площадь и лесопарковую зону рядом с ТРК «Столица».
Контракты по ижевским дорогам
Процесс заключения контрактов на ремонт дорог в Ижевске приостановили. В антимонопольную службу поступили жалобы на службу благоустройства и дорожного хозяйства города. Претензии касаются требований к товарам, которые будут использоваться для работ.
Попытка похитить 1 млн рублей из банкомата
Житель Ижевска пытался похитить более одного миллиона рублей из банкомата. Деньги злоумышленник снимал при помощи приложения на смартфоне. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Выигрыш в лотерею
Почти 16,5 миллионов рублей выиграл ижевчанин в лотерею. Это самая крупная победа в Удмуртии за последние три года.
Загитова на чемпионате мира
Уроженка Ижевска Алина Загитова выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане. Первое вступление олимпийской чемпионки можно будет увидеть двадцать первого марта.