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Лопатин: вряд ли получилось заменить Неймара на тренировке сборной Бразилии
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Лопатин: вряд ли получилось заменить Неймара на тренировке сборной Бразилии 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий молодёжной команды «Спартака» Даниил Лопатин поделился впечатлениями от тренировки со сборной Бразилии. Форвард стал одним из пятерых футболистов «молодёжки» красно-белых, которые приняли участие в занятии пентакампионов, прилетевших в Москву на товарищеский матч со сборной России не в полном составе.
«Заменить Неймара, на позиции которого я выступал, вряд ли получилось. Думаю, если бы он присутствовал на тренировке, был бы совсем космос. Но мне никто из бразильцев не пихал. Наоборот, подбадривали. Оправдал ли я доверие? Да, дважды забил. Один мяч забил с передачи Мохбалиева, другой — с паса Фирмино. Так что, вроде бы, нормально», — сказал Лопатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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