Воспитанники клуба акробатического рок-н-ролла в Братееве стали призерами Первенства Москвы

Подопечные клуба акробатического рок-н-ролла стали призерами Первенства столицы, которое состоялось в минувшую субботу, 17 марта.

Первенство и Чемпионат Москвы — это главные соревнования в году для всех спортсменов столицы. По результатам этих соревнований формируется сборная Москвы для участия в Чемпионате и Первенстве Центрального Федерального округа, которые состоятся в ближайшую субботу, 24 марта.

Анастасия Иванова. Так, учащиеся школы №998 Владислав Ли и Авина Эюбова стали призерами в категории «В класс-микст» мальчики и девочки. В финал Чемпионата Москвы в категории «А класс-микст» прошли также другие учащиеся школы — Александр Сергеев

Тренер спортсменов клуба Татьяна Новикова рассказала о том, что юниоры и юниорки клуба прошли отбор в Сборную команды Москвы на Первенство Центрального Федерального округа в категории «Формейшн — микст».

— Мы городимся спортсменами нашего клуба за отличные результаты, показанные на соревнованиях. 24 марта участники, прошедшие отбор в сборную Москвы, выступят в городе Одинцово. По результатам этих соревнований сформируется команда для участия в Чемпионате и Первенстве России, — прокомментировала Татьяна Новикова.

Фото предоставила Татьяна Новикова.