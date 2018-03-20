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Воспитанники клуба акробатического рок-н-ролла в Братееве стали призерами Первенства Москвы
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Воспитанники клуба акробатического рок-н-ролла в Братееве стали призерами Первенства Москвы 

Управа района Братеево города Москвы 7 часов назад
Фото: Братеево
Подопечные клуба акробатического рок-н-ролла стали призерами Первенства столицы, которое состоялось в минувшую субботу, 17 марта.
Первенство и Чемпионат Москвы — это главные соревнования в году для всех спортсменов столицы. По результатам этих соревнований формируется сборная Москвы для участия в Чемпионате и Первенстве Центрального Федерального округа, которые состоятся в ближайшую субботу, 24 марта.
Так, учащиеся школы №998 Владислав Ли и Авина Эюбова стали призерами в категории «В класс-микст» мальчики и девочки. В финал Чемпионата Москвы в категории «А класс-микст» прошли также другие учащиеся школы — Александр Сергеев и Анастасия Иванова.
Бронзовыми призерами в соревнованиях категории «Формейшн-микст» мужчины и женщины стали участники команды «Flash Royal»: Алексей Земляков, Кристина Овчарова, Алина Абызова, Александра Жукова, Андрей Ефремов, Владимир Дубровский, Вадим Емелькин, Мария Романова, Иван Ушков, Галина Габидуллина и Евгений Гуськов.
Тренер спортсменов клуба Татьяна Новикова рассказала о том, что юниоры и юниорки клуба прошли отбор в Сборную команды Москвы на Первенство Центрального Федерального округа в категории «Формейшн — микст».
— Мы городимся спортсменами нашего клуба за отличные результаты, показанные на соревнованиях. 24 марта участники, прошедшие отбор в сборную Москвы, выступят в городе Одинцово. По результатам этих соревнований сформируется команда для участия в Чемпионате и Первенстве России, — прокомментировала Татьяна Новикова.
Фото предоставила Татьяна Новикова.
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