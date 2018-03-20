«Пьяный» пилот «Аэрофлота» объяснил инцидент в аэропорту

Пилот «Аэрофлота» Вадим Кашин заявил, что алкотестер показал в выдыхаемом им воздухе 0,006 промилле алкоголя. Ранее сообщалось, что показатель равнялся 0,2 промилле.

Экспертиза показала в выдыхаемом воздухе наличие каких-то промилле. Я в них не разбираюсь, но цифры были 0,006. Я думаю, это неправильные показания прибора, возможно. Опять же я не врач, не специалист в этой области, объяснил он.

По мнению пилота, фельдшер, проводившая тестирование, обратила внимание на его красное лицо, но это было не связано с употреблением алкоголя.

«Наверное, ее смутило красное лицо, так как до этого я посещал солярий», — цитирует его телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел утром 17 марта. Самолет под управлением Кашина должен был вылететь из Казани в Москву в 7:00. Но медики зафиксировали в выдыхаемом пилотом воздухе 0,2 промилле алкоголя. Тестирование проводилось в 6:30. Спустя 40 минут алкотестер показал результат 0,06 промилле.

Вадим Кашин утверждал, что не употреблял алкоголь накануне, а только 15 марта за ужином выпил бокал красного вина.

В итоге пассажиры прождали в аэропорту шесть часов, пока в авиакомпании не нашли другого пилота.

«Аэрофлот» опроверг информацию о том, что Кашин был нетрезв.