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Правительство примет постановление о чартерах для болельщиков ЧМ-2018 в ближайшее время
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Правительство примет постановление о чартерах для болельщиков ЧМ-2018 в ближайшее время 

Rambler News Service 7 часов назад
Министерство транспорта России рассчитывает на скорое принятие правительством России поставления о каботажных перевозках (выполнение внутрироссийских рейсов иностранными авиакомпаниями. — RNS) болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам глава министерства Максим Соколов.
"Неопределенность (с каботажным перевозками) связана с тем, что сейчас ни в Росавиацию, ни в Минтранс, ни в нашу транспортную дирекцию Чемпионата мира по футболу еще не пришли заявки от самих болельщиков или авиационных компаний, с которыми они заключают соответствующие контракты и их маршруты передвижения в период проведения ЧМ-2018", — сказал он.
Соколов напомнил, что такая возможность (каботажных перевозок) как исключительная мера на период проведения чемпионата для удобства болельщиков обсуждается, и Минтрансом подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации.
"Мы надеемся, что правительство скоро примет порядок. В том случае, что если наши российские авиакомпании в летний пиковый сезон обслужить все заявки болельщиков не смогут, то тогда разрешить иностранным компаниям, которые заключат контракты с этими группами болельщиков, возможность осуществления отдельных каботажных перевозок по отдельным направлениям. Это будут индивидуальные разрешения и только в период проведения ЧМ-2018. Пока таких заявок нет", — уточнил он.
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