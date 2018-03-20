Дичь и глупость — эксперт о призывах перенести ЧМ-2018

Международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Максим Юсин прокомментировал предложение британского парламентария Стивена Киннока перенести ЧМ-2018 года из России в другую страну, а также изменить год проведения мундиаля на 2019-й. По мнению российского эксперта, член парламента Великобритании явно не является поклонником этого вида спорта, раз не понимает, что его инициативу невозможно реализовать.

«Я хочу успокоить болельщиков. Технически невозможно отменить чемпионат в 2018 году и перенести его на 2019-й. Очевидно, что господин Киннок футболом не интересуется. В 2019 году будет идти отборочный цикл к Евро-2020. То есть невозможно в принципе совместить это. То, что он говорит — это дичь и глупость», — заявил Юсин в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

Ранее член парламента Великобритании заявил, что Международная федерация футбола (FIFA) должна принять его предложение перенести чемпионат мира по футболу на следующий год и провести его не в России. Он утверждал, что российский президент Владимир Путин специально «потратил несколько миллиардов рублей на организацию турнира, чтобы показать всему миру свой режим».

«Думаю, мы должны всерьез рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны», — призвал Киннок.

Стоит отметить, что Лондон предпринял множество попыток сорвать проведение мундиаля в России. Так, глава британского МИД Борис Джонсон предлагал бойкотировать турнир. Еще одним поводом для срыва мундиаля послужило так называемое дело Скрипаля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены королевской семьи и правительства откажутся от визита в Россию на чемпионат мира в связи с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери в Солсбери. Напомним, в произошедшем Лондон винит Россию, при этом никаких доказательств предъявить не может.

Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.