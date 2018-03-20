Руслан Мармазов: Не верю, что бразилец и аргентинец из «Шахтера» окажутся в России

Эти исполнители летом становятся свободными агентами, что делает их приобретение по-своему интересным. Но высокие трансферные цены и солидные зарплаты латиноамериканцев вызывают определенные вопросы.

Арустамян, скажем, высказывает предположение, что на российский рынок агентов Бернарда и Феррейры влекут воспоминания о «жирных временах», когда здешние клубы за ценой не стояли, щедро отсыпая сумасшедшие деньги. В качестве примера приводится пример «Анжи», который в свое время купил у того же «Шахтера» Виллиана за впечатляющие почти 40 миллионов евро. Правда, махачкалинцы довольно быстро продали талантливого бразильца в «Челси» за еще более кругленькую сумму.

Издательство Ukraina.ru обратилось за комментарием к Руслану Мармазову , начальнику пресс-службы ФК «Шахтер» в 2005-2015 годах, работавшему в свое время с Бернардом и Феррейрой.

"Хорошие они парни, талантливые, — сказал нашему корреспонденту Мармазов, — Но не думаю, что удастся увидеть их в Чемпионате России. Я в это не верю, во всяком случае. Если «Шахтер» отпускает игрока в качестве свободного агента — это знак. Скажем так, с глаз долой и из сердца вон. Бернард, например, был когда-то приобретен за серьезные деньги, которые в Чемпионате Украины явно не отработал. Удивительно было видеть его безумную популярность в Бразилии и не самые, при этом, убедительные действия в оранжево-черной футболке. Он маленький, легкий, в не самом техничном, зато суровом и жестком украинском футболе, ему было нечего делать. А специфика игры в России в этом смысле мало отличается от украинской".