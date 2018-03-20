Спортдайджест: велоподготовка К Формуле 1 и конкур в центре Парижа

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева подготовила обзор самых интересных новостей из мира силы и скорости.

Пилот Формулы 1 Валттери Боттас пересел с болида на велосипед. Так он готовится к предстоящему сезону в королевских гонках. Однажды Ботас участвовал в соревнованиях по дуатлону. Теперь же с удовольствием устраивает велопрогулки в компании своей семьи. По словам пилота, тренировка на двух колесах помогает ему в гонках на четырех. Валттери уверен, что в этом году имеет все шансы побороться за титул чемпиона Формулы 1.

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Всего одна лошадиная сила, а слава и почет — не меньшие. В Париже, в самом центре города состоялись престижные соревнования по конкуру. Главное испытание турнира — препятствие в 160 сантиметров. С ним успешно справились только 14 спортивных пар. Лучшее время показал француз Симон Делестр верхом на Райяне. Паре понадобилось 34 секунды, чтобы прийти к финишу. Призовой фонд парижского этапа Гран-при — 400 тысяч евро.

Управлять железным конем — тоже искусство. Невероятный дрифт на тракторе по льду устроил житель Екатеринбурга. Столь искусному вождению на своей рабочей технике Александр Маляр научился не ради забавы, а по служебной необходимости. В период снегоуборочных работ его постоянно подгоняло руководство. Поэтому ему периодически приходилось резко входить в повороты и быстро разворачивать пятитонную машину. Все эти маневры привели к тому, что теперь тракторист удивляет всех своими невероятными по сложности трюками. Когда наступит лето, Александр намерен освоить дрифт на асфальте.

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