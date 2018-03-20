РГО проверила знания юных спортсменов о футболе

Проверка знаний о футболе. В Русском географическом обществе провели викторину «Путешествие с мячом». Она посвящена предстоящему чемпионату мира, передает телеканал «МИР 24».

В жюри — заслуженные советские и российские футболисты. Они же составляли и вопросы для участников. Свои знания по истории и географии футбола демонстрировали юные спортсмены, воспитанники спортивных клубов.

«Эти знания помогут им не только в жизни, но и на футбольном поле. Спорт — это же дружба между народами, понимание других стран», — отметил первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров

До чемпионата мира по футболу осталось совсем немного. Торжественная церемония открытия и первый матч — уже 14 июня.

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