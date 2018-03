В конце года выйдет фанатский эпилог «Ведьмака 3» на базе «Убийц королей»

Пока CD Projekt работает над Cyberpunk 2077, поклонники The Witcher трудятся над эпилогом третьей части, который получил подзаголовок Farewell of the White Wolf. Интересно, что авторы для разработки используют движок «Ведьмака 2: Убийцы королей», мол, в его редакторе больше возможностей.

Многим понравился двадцатиминутный ролик с игровым процессом, но есть и некоторые проблемы, по большей части с диалогами. На английском они кажутся несколько неуклюжими, но это можно объяснить тем, что создатели — не носители языка. Кроме того, для полного погружения явно не хватает озвучки, о чём некоторые так же отметили в комментариях на YouTube.

Несмотря на то, что энтузиасты представили альфа-версию модификации, они обещают выпустить эпилог уже в конце этого года. К слову, его производство началось ещё в 2016 году.