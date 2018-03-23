Билялетдинов: не беспокоит, что за Зарипова никто не вступился

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в полуфинале Востока с магнитогорским «Металлургом» (3:1, 4-1). С кем был бы интереснее финал конференции — с «Трактором» или «Салаватом»? Ой, давайте не будем, мы ещё не знаем, кто будет. Нет смысла сейчас говорить об этом. Кто будет, тот и будет. Это хоккей.

Думаю, с Данисом будет всё нормально. Не беспокоит, что после его травмы никто в команде за него не заступился», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

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