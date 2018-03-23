Ещё
Билялетдинов: не беспокоит, что за Зарипова никто не вступился
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билялетдинов: не беспокоит, что за Зарипова никто не вступился 

Чемпионат.com 9 минут назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в полуфинале Востока с магнитогорским «Металлургом» (3:1, 4-1). С кем был бы интереснее финал конференции — с «Трактором» или «Салаватом»? Ой, давайте не будем, мы ещё не знаем, кто будет. Нет смысла сейчас говорить об этом. Кто будет, тот и будет. Это хоккей.
Думаю, с Данисом будет всё нормально. Не беспокоит, что после его травмы никто в команде за него не заступился», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Чемпионат.com: последние новости
Самедов: всё, что происходило в раздевалке, должно остаться в раздевалке Геркус: договорились не комментировать перенос игры с «Амкаром» до её окончания Черчесов: важно правильно ввести Черышева в состав
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию254
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ99
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение